MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaJohnson, Katar Emiri ile görüştü
20.09.2019 - 15:46 | | AA

Johnson, Katar Emiri ile görüştü

Londra'daki randevuda İngiltere Başbakanı ile Katar Emiri Sani'nin gündeminde İran ve Ortadoğu vardı.

Johnson, Katar Emiri ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İran’ın "istikrarı bozan eylemleri" konusunda endişeleri paylaştığı, ancak bölgede gerilimin azaltılmasında müzakerenin önemine dikkati çektiği belirtildi.

Johnson, Başbakanlık Ofisi'nde Katar Emiri Sani'yi ağırladı. Başbakanlık Ofisi'nden açıklamaya göre, liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve ekonomik bağların gücünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasından dolayı Katar'ı tebrik eden Johnson, İngiltere'nin Körfez'de birliğe ve Katar'ın ulusal güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Yemen'deki savaşın sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kalan liderler, ayrıca Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan son saldırıları da ele aldı.

İran’ın "istikrarı bozan eylemleri" konusunda endişeleri paylaşan Johnson ve Sani, bölgede gerilimin azaltılmasında müzakerenin önemine dikkati çekti.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

    Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

    Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

    Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

    Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

    Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

    Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

    Sıradaki Haber