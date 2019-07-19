Kabil Üniversitesi önünde patlama

Afganistan'daki Kabil Üniversitesi önünde bu sabah bir patlama oldu.

Başkentteki üniversitesinin giriş kapısı önünde infilak eden bomba, en az altı can kaybına yol açtı.

Yol kenarındaki araçların alev aldığı patlamada sınava girmek için bekleyen 27 öğrenci de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Taliban örgütü son günlerde ülkenin dört bir yanında katliamlara girişmiş durumda. Örgüt dün Kandahar'daki emniyet müdürlüğüne iki bomba yüklü araçla saldırdı, en az 12 polis öldü.