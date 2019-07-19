MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKabil Üniversitesi önünde patlama
19.07.2019 - 09:50| AA

Kabil Üniversitesi önünde patlama

Afganistan'ın başkentini bu sabah sarsan patlama üniversite giriş kapısı önünde gerçekleşti. En az altı can kaybı var, sınava girmek için bekleyen onlarca öğrenci yaralandı.

Kabil Üniversitesi önünde patlama

Afganistan'daki Kabil Üniversitesi önünde bu sabah bir patlama oldu.

Başkentteki üniversitesinin giriş kapısı önünde infilak eden bomba, en az altı can kaybına yol açtı.

Yol kenarındaki araçların alev aldığı patlamada sınava girmek için bekleyen 27 öğrenci de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Taliban örgütü son günlerde ülkenin dört bir yanında katliamlara girişmiş durumda. Örgüt dün Kandahar'daki emniyet müdürlüğüne iki bomba yüklü araçla saldırdı, en az 12 polis öldü.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Sıradaki Haber