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05.10.2019 - 21:32 | | AA

Kaç kişinin katıldığı bilinmiyor! 47.haftaya girdi

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 47. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Kaç kişinin katıldığı bilinmiyor! 47.haftaya girdi

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

Paris'te sarı yelekli eylemciler, İtalya Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezini işgal etti. Macron ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, insanların alışveriş merkezine girmesini ve çıkmasını engelledi. Eyleme çevreci göstericiler destek verdi.

Toulouse şehrindeki gösteride polisle göstericilerin arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemcilerin yere düşen bir polise tekme attığı, bir kişinin gözaltına alındığı ve 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda olduğu gibi eylemlere katılanların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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