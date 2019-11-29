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29.11.2019 - 07:48 | | milliyet.com.tr

Kanada'da küçük uçak düştü!

Kanada'nın doğusunda, Ontario Gölü yakınlarında küçük uçağın ormanlık alana düşmesi sonucunda yedi kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında üç çocuğun olduğu bildirildi.

Kanada'da küçük uçak düştü!

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı. Pilot Otabek Oblokulov, eşi ve 3,11, 15 yaşındaki çocukları kazada hayatını kaybetti. CBC News'un aktardığına göre onlarla beraber bir yetişkin çift de kazada yaşamını yitirdi.

Tek motorlu Piper PA-32 model uçak, Toronto'daki Buttonville Havalimanı'ndan kalkış yapmış ve Ontario'nun Kingston kentine giderken yerel saatle 17.00 sularında radardan kaybolmuştu.

Uçağın düştüğü yerin sadece arazi araçları ya da helikopterle ulaşılabilen bir bölge olduğu bildirildi.

Kanadada küçük uçak düştü

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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