MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKaplanlar iki köylüyü öldürdü
27.08.2019 - 14:09| AA

Kaplanlar iki köylüyü öldürdü

Nepal'de son bir haftada meydana gelen saldırılarda, vahşi hayvanlar Bardia Milli Parkı yakınlarında yaşayanları hedef aldı.

Kaplanlar iki köylüyü öldürdü

Nepal'de kaplan saldırısına uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'da yer alan habere göre, Bardia Milli Parkı yetkilileri, son bir haftada parka yakın yerleşim yerlerinde kaplanların insanlara saldırdığını belirtti.

Yetkililer, Bhuri ve Geruwa köylerinde biri 71, diğeri 56 yaşında iki kişinin kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, köylüleri milli park civarında kaplanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nepal'de 87'si Bardia Milli Parkı'nda olmak üzere 235 kaplanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında karar!Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan Mohammed V.'nin 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Hükümlünün cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber