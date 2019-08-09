Katar Emiri Trump ile telefonda görüştü

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, özellikle Afganistan'daki Taliban Hareketi ile ABD arasındaki barış görüşmelerinin geliştirilmesine dair konuların dile getirildiği belirtildi.