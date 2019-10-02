MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKendini aslanların önüne attı!
02.10.2019 - 12:23 | | DHA

Kendini aslanların önüne attı!

ABD’nin New York şehrindeki hayvanat bahçesinde, kendini tehlikeye atarak aslanların yaşadığı bölgeye giren bir kadın, dans ederek karşısındaki aslanın ilgisini çekmeye çalıştı. Kadının bu görüntüleri tepki çekti.

Kendini aslanların önüne attı!

Olay, New York’ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Bir kadın, emniyet bariyerlerinden atlayarak aslanların yaşadığı bölgeye girdi. Bir aslanla karşı karşıya duran kadın, bir süre el sallayarak ve dans ederek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Aslan ise bir süre kıpırdamadan kadını seyretti.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan hayvanat bahçesi yetkisi, olayın 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştiğini ve kendilerine rapor edildiğini bildirdi.

Kendini aslanların önüne attı

Güvenlik bariyerlerinin aşılması konusunda tolerans göstermediklerini bildiren yetkili, olayın çok kötü bir şekilde sonuçlanabileceğini ve bariyerlerin hem ziyaretçiler, hem de hayvanları güvende tutmak için var olduğunu söyledi.

Bir başka ziyaretçi tarafından kaydedilen kadının o görüntüleri sosyal medyada da tepki çekti.

    İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

    Anlattıkları kan dondurdu! 'Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım'

    Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

    Cinsel istismar sonrası bebek cesediyle ilgili 7 kişi adliyede!

    'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

    'Kim Milyoner Olmak İster?' 1 Milyonluk soru için heyecan dorukta...

    Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

    Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe!

    Sıradaki Haber