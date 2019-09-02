02.09.2019 - 12:03| DHA
Kenya'da ulusal parkı sel vurdu: 2 ölü
Kenya'da aşırı yağışlar sonrası Naivasha Gölü'nün güneyinde yer alan Hells Gate Ulusal Parkı'nı sel vurdu. 6 turist ve bir tur rehberi sele kapıldı. Yetkililer selde biri turist, 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Kenya Vahşi Yaşam yetkilileri, olayın dün meydana geldiğini; biri turist, 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını; 5 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, olay sırasında turist kafilesinin, 'Tomb Raider' filminin bir sahnesinin çekildiği alanı ziyaret etmekte olduklarını, selden kurtulan 2 kişinin durumu park görevlilerine ilettiğini; yetkililerin ise bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk ettiğini duyurdu.