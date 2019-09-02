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02.09.2019 - 12:03| DHA

Kenya'da ulusal parkı sel vurdu: 2 ölü

Kenya'da aşırı yağışlar sonrası Naivasha Gölü'nün güneyinde yer alan Hells Gate Ulusal Parkı'nı sel vurdu. 6 turist ve bir tur rehberi sele kapıldı. Yetkililer selde biri turist, 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kenya'da ulusal parkı sel vurdu: 2 ölü

Kenya Vahşi Yaşam yetkilileri, olayın dün meydana geldiğini; biri turist, 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını; 5 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, olay sırasında turist kafilesinin, 'Tomb Raider' filminin bir sahnesinin çekildiği alanı ziyaret etmekte olduklarını, selden kurtulan 2 kişinin durumu park görevlilerine ilettiğini; yetkililerin ise bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk ettiğini duyurdu.

Korkulan oldu! Kara haber geldi...Uçaklar havalandı, kaydedilen görüntüler tüyler ürperticiydi. Yeryüzüyle teması ölüm getirdi, ABD'de yüz binlerce insan evini tek ediyor.
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