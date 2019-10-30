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30.10.2019 - 09:32 | | AA

Kolombiya'da silahlı saldırı

Toribio yakınlarındaki Sana yerlilerini hedef alan saldırıda en az beş kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Saldırının olağan şüphelisi FARC'tan kopan militanlar.

Kolombiya'da silahlı saldırı

Kolombiya kırsalında yerlilere ait devriye aracına ateş açıldı.

Ülkenin batısında Cuauca yönetim bölgesine bağlı Toribio kenti kırsalında yaşayan Sana yerlisi bir gruba özerk bölgelerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yerlilere ait devriye aracının hedef alındığı saldırıda Kolombiyalı makamlarca da tanınan Yerli Valisi Christina Bautista ile 4 yerli öldürüldü, aynı gruptan 6 kişi de yaralandı.

Yerel medyada saldırının eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarınca düzenlendiğine yönelik haberler yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İlgili bakanlara olayın araştırılması talimatı verdiğini belirten Duque, güvenlik güçlerinin de bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

 

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