Kolombiya'daki protestolarda ölü sayısı 4'e yükseldi

Ülkede, hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 Kasım’da ilan edilen genel grevle başlayan ve hükümetin diyalog denemelerine karşın başkent Bogota ve diğer önemli kentlerde devam eden gösterilerde bilanço ağırlaşıyor.

İşçi sendikalarının yanı sıra öğrenci gruplarının yoğun katılım gösterdiği protestolardaki ölü sayısı, Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’ın müdahalesinde ağır yaralanan 18 yaşındaki protestocu Dilan Mauricio Cruz'un hayatını kaybetmesiyle 4’e yükseldi.

Cruz, Bogota’nın tarihi merkezinde cumartesi günü düzenlenen yürüyüşte bir ESMAD polisinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı.

Küçük bir grup göstericiye yapılan bu müdahale kamuoyunda büyük tepki görmüş, Kolombiyalı resmi makamlar olay hakkında araştırma başlatmıştı.

Bu arada, halkın tencere ve sert cisimlere vurarak yapılan "Cacerolazo" ile destek verdiği protestolar karşısında bunalan hükümet ise ulusal diyalog denemelerini sürdürüyor.

Birkaç gün önce, yeni yılla birlikte göreve başlayacak seçilmiş belediye başkanları ile bir araya gelen Devlet Başkanı Ivan Duque, son olarak genel görev kararı alan sendika temsilcileri ile başkent Bogota’da bir araya geldi.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler, 21 kasımda ilan edilen genel grevle başlamış ve ülke çapına yayılmıştı. Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü gösterilerde 351 gösterici, 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

Temsilciler, diyaloğun sendikalar veya farklı kurumlarla değil, yalnızca grev düzenleyen gruplar arasında yapılmasını talep ediyor.