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17.09.2019 - 15:39 |

Köpek çalan çeteye baskın

Binlerce köpeği çalan çeteyi yılbaşından bu yana izleyen Vietnam polisi, yaptığı baskında 10 kişiyi gözaltına aldı. Kurtarılan 40 evcil hayvan sahiplerine verilecek.

Köpek çalan çeteye baskın

Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye düzenlenen polis baskınında 10 kişi gözaltına alındı, 40 köpek kurtarıldı.

"VnExpress"in haberine göre, Thanh Hoa polisi, yıl başından bu yana binlerce köpeğin çalınmasından sorumlu tutulan çeteye yapılan baskında 3'ü elebaşı olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Baskın sırasında çetenin alıkoyduğu 40 köpeğin kurtarıldığı, evcil hayvanları çalınan ailelerin durumdan haberdar edildiği kaydedildi.

Çete üyelerinin, gece sokaklarda motosikletle dolaşarak köpekleri şok tabancası veya kesici aletlerle etkisiz hale getirip kaçırdığı ifade edildi.

Halkın köpek hırsızlıklarına sert tepki gösterdiği ve bazı vakalarda köpek hırsızlığı yaparken yakalanan kişilerin linç edildiği belirtildi

Vietnam'da her yıl tahmini 5 milyon köpeğin eti için öldürüldüğü ifade ediliyor.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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