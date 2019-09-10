MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKorumaları salondan çıkardı! Netanyahu konuştuğu esnada...
10.09.2019 - 22:30| AA

Korumaları salondan çıkardı! Netanyahu konuştuğu esnada...

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.

Korumaları salondan çıkardı! Netanyahu konuştuğu esnada...

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod'da miting düzenledi.

Netanyahu kürsüdeyken Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşdod ve Aşkelon kentlerinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Bunun üzerine mitingin yapıldığı salonda kısa süreli panik yaşandı ve korumaları Netahyahu'yu kürsünden indirerek, salondan çıkardı.

KONUŞMASINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra Netanyahu mitingin yapıldığı salona dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı kaydedilen roketlerin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Türkiye'den Netanyahu'ya tepki: Vaadi ırkçı bir Apartheid devleti
İzmir'de, istinat duvarı çöktüİzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da terör örgütüne darbe!

Van'da terör örgütüne darbe!

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Sıradaki Haber