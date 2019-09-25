KraliÃ§e, Johnsonâ€™Ä±n talebini hemen kabul etmiÅŸ ve uygulamaya koymuÅŸtu. Ä°ngiltereâ€™de yapÄ±lan yorumlarda, KraliÃ§eâ€™nin â€˜hukuksuzâ€™ bir talebi kabul etmesinin, onun iÃ§in de sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hatta bazÄ± yorumlarda, bu hareket nedeniyle KraliÃ§eâ€™nin yÃ¶netimi devredebileceÄŸi dahi iddia edildi.Â