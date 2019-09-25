25.09.2019 - 07:50 | | Nevsal Elevli Londra Â
Kraliçeâ€™yi bile zor duruma soktu
BaÅŸbakan Boris Johnsonâ€™Ä±n parlamentoyu tatil etme kararÄ±nÄ±n hukuksuz olduÄŸunun aÃ§Ä±klanmasÄ± Johnson dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2.Elizabethâ€™i de zor bir konuma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KraliÃ§e, Johnsonâ€™Ä±n talebini hemen kabul etmiÅŸ ve uygulamaya koymuÅŸtu. Ä°ngiltereâ€™de yapÄ±lan yorumlarda, KraliÃ§eâ€™nin â€˜hukuksuzâ€™ bir talebi kabul etmesinin, onun iÃ§in de sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hatta bazÄ± yorumlarda, bu hareket nedeniyle KraliÃ§eâ€™nin yÃ¶netimi devredebileceÄŸi dahi iddia edildi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Farmajo ile görüÅŸtüCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler 74. Genel Kurul görüÅŸmeleri için bulunduÄŸu ABD'nin New York kentinde, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.