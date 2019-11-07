MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriLondra’da tiyatro binasının çatısı çöktü
07.11.2019 - 14:24 | | İHA

Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü

İngiltere’nin başkenti Londra’da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir oyun sırasında tiyatro binasının bir kısmı çöktü. Dün akşam saatlerinde oyun sırasında meydana gelen çökmenin ardından panik yaşandı. Çatının, Arthur Miller’in Satıcının Ölümü adlı oyunu sırasında balkonda oturanların üzerine çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralananlar olay yerinde tedavi edildi.

Oyunu izlemeye gelen bin kişi binadan tahliye edilirken, oyuncu Wendell Pierce çökmenin ardından tahliye dilerek tiyatro binasının dışarısına çıkarılan seyircilerle bir araya geldi. Amerikalı oyuncu seyircilerden özür diledi.

Aracına kapan kurup farenin gelmesini bekliyor!Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var'

'18 ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var'

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Elâzığ’da 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar!

Elâzığ’da 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar!

Sıradaki Haber