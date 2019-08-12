Macera değil kâbus

Tatilde çocukları Joseph ve Florence’la nehir kenarındaki zorlu yollardan geçerek yürüyüş yapan Bedell, birkaç saniye Florance’ın elini bıraktı. Daha sonrasında küçük kızı bulamayan gazeteci, kızın bayır aşağı nehire doğru yuvarlandığını gördü. Korku dolu anları anlatan Bedell, “O an onun o küçük bedeninin nehre düşmemesi için dua ettim. Çünkü eğer düşseydi onu asla bulamayacağımı biliyordum. Nehir çok hızlı akıyordu ve Florance yüzme bilmiyordu. Neyse ki nehre birkaç metre kala bir kaya parçası onu tuttu. Hâlâ düşmediği için şükrediyorum” dedi.

Kızı Florence ve oğlu Joseph’e macera yaşatmak isteyen Elaine Bedell, neredeyse çocuklarını kaybediyordu.