Milli projelere ağırlık verilecek

Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması, milli projeler ve modernizasyon çalışmalarının önemini artırdı. Türkiye, 2026’da ilk uçuşunu yapması planlanan Milli Muharip Uçak (MMU) projesine ağırlık verirken, bu sürede emekliliği beklenen F-4 uçakları da, modernizasyonlarla 4-5 yıl daha kullanılacak. Hava harekâtlarında F-4, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra “AKINCI” ve “AKSUNGUR” İHA’lar aktif olacak.

İHA ve SİHA desteği

ABD’nin açıklamaları sonrası gözler, Türkiye’nin atacağı adımlara çevrildi. F-35’lerin teslim edilmemesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), modernizasyon çalışmaları ve milli projelere ağırlık verecek. Son gelişmeler MMU projesinin önemini artırdı. TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren MMU’nun bire bir modeli ilk kez geçen ay Paris Air Show’da sergilendi. MMU’nun 2023’te hangardan çıkması, 2026’da ilk uçuşunu yapması ve 2028’den itibaren teslimatlarına başlanması hedefleniyor. F-35’e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri MMU’ya aktarması öngörülüyor. Bu sürede Türkiye, modernizasyon çalışmalarıyla mevcut uçaklarının ömrünü uzatacak.

Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel vurucu gücünü, yine modernize edilecek F-4 ve F-16 uçakları oluşturacak. Türkiye’nin elinde faal yaklaşık 35-40 adet F-4, 239 adet de F-16 savaş uçağı bulunuyor. F-4’lerin emekli edilmeyip 2023-2024 yılına kadar kullanılması planlanıyor. F-16’ların bazı sistem parçalarının millileştirilmesi ve hizmet sürelerinin 2035’e kadar uzatılması da bekleniyor.

Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında önemli aşamalar kat eden Türkiye, operasyonlarda İHA ve SİHA’ları aktif kullanıyor. Halen TUSAŞ tarafından üretilen ANKA, ANKA-B, ANKA-S ile BAYKAR’ın Bayraktar TB2 İHA/SİHA’larına yenileri eklenecek. 5 tonluk AKINCI İHA’nın, ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirmesi bekleniyor. 24 saat havada kalabilecek AKINCI, yerli ve milli sistemlerin yanı sıra bombalarla donatılıyor. TUSAŞ’ın geliştirdiği çift motorlu Anka-Aksungur İHA da ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirdi. Yeni İHA’ların, birkaç yıl içinde seri üretim sonrası TSK envanterine katılması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri’nin MMU için pilot yetiştirmede kullanacağı HÜRJET’in de, ilk uçuşu 2022’de yapması hedefleniyor. TUSAŞ’ın ürettiği HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları için ilk etapta Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sipariş geldi. Silahlı HÜRKUŞ, düşük maliyeti ve milli mühimmatlarıyla, sınır görevlerinde kullanılabilecek.

Yabancı alternatifler

Milli projelerin yanı sıra alternatif 5. ve 4++ nesil savaş uçağı alımının da Ankara’nın gündemine geleceği belirtiliyor. Rusya’nın en iyi avcı uçağı “Su-57” henüz seri üretime geçmezken, ihracının da şimdilik gündemde olmadığı kaydediliyor. Türkiye’nin envanterindeki savaş uçakları ve mühimmatlarının büyük çoğunluğu ABD yapımı. Rusya’dan uçak alındığında hiçbir ABD mühimmatının kullanılamayacağı, Rus uçaklarının tüm mühimmat ve alt yapı sistemiyle alınması gerektiği ifade ediliyor.

Alternatif gösterilen Çin yapımı FC-31’in ise ihraç versiyonu var ancak henüz seri üretime geçmedi. Bu aşamada Avrupa’dan 4++ Nesil savaş uçakları ön plana çıkıyor.

Projedeki Türk firmaları

Türkiye, üretim ortağı olduğu F-35 projesine 937 parça üreterek katkı sunuyordu. Projede, Türkiye’den ana ve alt yükleniciler yer alıyordu. Orta gövde ile kanat üretimi, elektro optik hedef sistemi, iniş takımları, kokpit, ekranı teçhizat gibi sistemler Türkiye’deki şirketlerce üretiliyor. Projeye, ASELSAN, TUSAŞ, Alp Havacılık, Kale Havacılık, AYESAŞ, FOKKER ELMO, HAVELSAN, ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE, MİKES A.Ş. parça üreten firmaların başında geliyor.