Rutte, TÃ¼rkiye'nin, gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzur getirmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± ile ilgili dÃ¼n gece Temsilciler Meclisinde dÃ¼zenlenen oturumda milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

NATO'nun TÃ¼rkiyesizÂ daha iyi olacaÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± akÄ±llÄ±ca bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirten Rutte, "Bu doÄŸu tarafÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±r. TÃ¼rkiye, NATOâ€™nun en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼yelerinden biri. NATOâ€™nun jeopolitik ve stratejik aÃ§Ä±dan TÃ¼rkiyesiz yapabileceÄŸini zannetmiyorum." ifadesini kullandÄ±.

Rutte,Â NATOâ€™da olmasÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye ile diyaloÄŸa girme ÅŸansÄ± bulunduÄŸunu belirterek "NATOâ€™nun TÃ¼rkiye olmadan yapamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

DEAÅž'lÄ±larÄ± Hollanda'ya getirmenin imkansÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yleyen Rutte, ÅŸu anda diÄŸer Ã¼lkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiÄŸini ve hiÃ§birinin onlarÄ± geri getirmekle meÅŸgul olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Rutte,Â Hollanda'da bir saldÄ±rÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± en aza indirmek iÃ§in Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak "YapmanÄ±z gereken ÅŸey, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ile yoÄŸun bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸmektir. Her ÅŸeye raÄŸmen Ã¼lkeye gelirlerse bunun iÃ§in hazÄ±rÄ±z. Gereken tutuklama tesisleri ve Ã§ocuklarÄ± barÄ±ndÄ±racak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu ÅŸekilde." deÄŸerlendirmesinde bulundu.