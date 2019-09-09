Netanyahu'nun dili sürçtü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için yanlışlıkla "Boris Yeltsin" dedi.

Eski Rusya lideri Yeltsin 2007'de ölmüştü.

Netanyahu, dün haftalık bakanlar kurulu toplantısında Perşembe günü Londra'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verirken "Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı'yla yararlı görüşmeler yaptım" dedi.

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını düzelten Netanyahu, "Dinleyip dinlemediğinizi görmek için böyle dedim" diyerek espri yaptı.

Görüntüler montajlandı



İsrail Hükümeti'nin resmi internet sitesinde görüntüler montajlanarak yayımlandı ve Netanyahu'nun gafına yer verilmedi.

Netanyahu'nun gafı için sosyal medyada alaycı yorumlar yapıldı.

İsrail Başbakanı Aralık'ta da Azerbaycan yerine Afganistan'ı ziyaret ettiğini söylemişti.

İsrail'de 17 Eylül'de yeniden genel seçimler yapılacak. Netanyahu Nisan'daki seçimlerden galip çıkmış ancak ultra-ortodoks ve seküler partilerle yapılan koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasında kendisini dünya liderleriyle yakın ilişkileri olan deneyimli bir siyasetçi olarak tanıtıyor.

Kaynak: BBC Türkçe