MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaNetanyahu'nun dili sürçtü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi
09.09.2019 - 10:14

Netanyahu'nun dili sürçtü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi

Bakanlar kurulu toplantısında konuşurken yanındakilerin uyarısıyla hatasını düzelten Netanyahu, "Dinleyip dinlemediğinizi görmek için böyle dedim" diyerek espri yaptı. Hükümetin resmi internet sitesinde ise görüntüler montajlandı ve gafa yer verilmedi.

Netanyahu'nun dili sürçtü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'Boris Yeltsin' dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için yanlışlıkla "Boris Yeltsin" dedi.

Eski Rusya lideri Yeltsin 2007'de ölmüştü.

Netanyahu, dün haftalık bakanlar kurulu toplantısında Perşembe günü Londra'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verirken "Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı'yla yararlı görüşmeler yaptım" dedi.

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını düzelten Netanyahu, "Dinleyip dinlemediğinizi görmek için böyle dedim" diyerek espri yaptı.

Görüntüler montajlandı

İsrail Hükümeti'nin resmi internet sitesinde görüntüler montajlanarak yayımlandı ve Netanyahu'nun gafına yer verilmedi.

Netanyahu'nun gafı için sosyal medyada alaycı yorumlar yapıldı.

İsrail Başbakanı Aralık'ta da Azerbaycan yerine Afganistan'ı ziyaret ettiğini söylemişti.

İsrail'de 17 Eylül'de yeniden genel seçimler yapılacak. Netanyahu Nisan'daki seçimlerden galip çıkmış ancak ultra-ortodoks ve seküler partilerle yapılan koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasında kendisini dünya liderleriyle yakın ilişkileri olan deneyimli bir siyasetçi olarak tanıtıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Japonya'yı Faxai Tayfun'u vurdu: 1 ölü, 30 yaralıJaponya'da Faxai Tayfun'u hayatı felç etti. Sert esen rüzgarlar ve yoğun yağış sebebiyle bir kadın hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceviz toplamak için çıktı, feci son!

Ceviz toplamak için çıktı, feci son!

Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı

Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık liseye nasıl kayıt olunur? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık liseye nasıl kayıt olunur? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Sıradaki Haber