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20.10.2019 - 12:46 | | AA

Nijerya'da rehabilitasyon merkezinden 147 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da rehabilitasyon merkezinden 147 kişi kurtarıldı

Kaduna Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdürü Yakubu Sabo, farklı suçlardan mahkum olan kişilerin rehabilite edildiği ve eğitim aldığı bir merkeze baskın düzenlendiğini açıkladı.

Sabo, baskında kadın ve erkek 147 mahkumun cinsel istismar ve işkence dahil kötü muameleye maruz kaldığını tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturma açılan merkezin müdürünün ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Nijerya'da son bir ayda okul ve rehabilitasyon merkezlerine düzenlenen baskınlarda kötü muameleye maruz kaldığı tespit edilen yüzlerce kişi kurtarılmıştı.

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