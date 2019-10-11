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11.10.2019 - 09:20 | | AA

O ülkede korkunç olay! Kaldırımda uyuyan 7 kişi ezildi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde  kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

O ülkede korkunç olay! Kaldırımda uyuyan 7 kişi ezildi

Hindustan Times'ın haberinde göre, süratli bir otobüs, tapınak  ziyaretinden dönen 56 kişilik kafileyi taşıyan ve yerel saatle 02.50 sularında  Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek için duran diğer  bir otobüsten  inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi.

Polis, 04.00 civarında yaşanan kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay  yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölenlerden üçünün aynı aileden olduğu bilgisini paylaşan polis, 7  kişinin cansız bedeninin otopsiye gönderildiğini ifade etti.

Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis,  kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

 

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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