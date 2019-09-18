MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaPlastik poşetlerde 41 ceset bulundu
18.09.2019 - 12:03 | | İHA

Plastik poşetlerde 41 ceset bulundu

Meksika’da gizli bir mezarda 119 plastik poşetin içine saklanmış 41 ceset ortaya çıkarıldı. Cesetlerden altısının başı kesilmiş.

Plastik poşetlerde 41 ceset bulundu

Meksika’nın batısındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarının yaşandığı Jalisco eyaletinde, gizli bir mezar kazıldı.

Jalisco eyalet savcısı Gerardo Solis düzenlediği basın toplantısında, Zapopan şehrinde gizli bir mezarda Eylül ayının ilk haftasından bu yana yapılan incelemelerde 16’sı parçalara ayrılmış 44 ceset bulunduğunu söyledi.

Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada, araştırma süresince ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Meksika'daki uyuşturucu kartelleri, rakiplerini kaçırıp öldürdükten sonra gizli mezarlara gömüyor. Jalisco Yeni Nesil Karteli, dünyadaki en tehlikeli beş suç örgütünden biri olarak görülüyor.

Meksika’da, 2006 yılında ülkenin güçlü kartellerine karşı başlatılan uyuşturucu savaşı kapsamında en az 3 bin gizli mezarda gömülü 4 bin 784 ceset tespit edildi. Temmuz ayında Guadalajara kentinde bir evin bahçesinde gömülü 21 ceset, Mayıs ayında ise Jalisco eyaletinde iki farklı bölgede gömülmüş toplam 34 parçalanmış ceset bulunmuştu.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber