20.08.2019 - 07:54
Protestoculardan temizlik zamanı
Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısını protesto için başlayan gösteriler önceki gün de devam ederken, bazı protestocuların, geçtiğimiz hafta ciddi çatışmaların yaşandığı Sham Shui Po metro istasyonunda temizlik çalışması başlattıkları görüldü.
Yüzlerine maske takan protestocular, dün ellerinde temizlik malzemeleri ve bezlerle metro istasyonuna giderek meraklı bakışlar arasında detaylı temizlik yaptı. Öte yandan önceki gün Victoria Park’ta düzenlenen protesto gösterilerinin sakin geçtiği ve polisin biber gazı kullanmadığı belirtilirken, 1.7 milyon eylemcinin katıldığı bildirildi.