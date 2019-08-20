Protestoculardan temizlik zamanı

Yüzlerine maske takan protestocular, dün ellerinde temizlik malzemeleri ve bezlerle metro istasyonuna giderek meraklı bakışlar arasında detaylı temizlik yaptı. Öte yandan önceki gün Victoria Park’ta düzenlenen protesto gösterilerinin sakin geçtiği ve polisin biber gazı kullanmadığı belirtilirken, 1.7 milyon eylemcinin katıldığı bildirildi.