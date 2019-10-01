Ruhani'nin kardeşine beş yıl hapis

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla geçen mayıs ayında verilen 7 yıl hapis cezası 5 yıla düşürülerek onandı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Hüseyin Feridun, 5 yıl hapse mahkum edildi." dedi.

İran Yargı Erki'nden geçen mayıs ayında yapılan açıklamada, Feridun'un "yolsuzluk" suçundan 7 yıl hapse mahkum edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Feridun'un karara itiraz ederek temyize götürdüğü aktarılmıştı.

İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-1997 yıllarında görev yapan eski diplomat Hüseyin Feridun, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye muhalif kesimlerce "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmak" ile suçlanıyordu. Suçlamalar özellikle 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti.

Feridun, Temmuz 2017'de de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ancak kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.