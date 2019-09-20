Savaş polemiği!

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen ve Husilerin üstlendiği saldırının yarattığı etki sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili olarak suçladığı İran’a olası bir müdahale konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Trump, “Ortadoğu’da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur” dedi. Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birçok konuda fikir ayrılığı yaşadıklarını da hatırlatarak, “Bolton gibi insanlar Irak’a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Ortadoğu’da polis olduk. Bu korkunçtu” diye konuştu. Trump, İran için son seçenek olan savaş dışında tüm opsiyonların masada olduğunu ifade etti.



Trump’ın açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun saldırıyla ilgili “savaş nedeni” nitelendirmesinden sonra geldi. Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad’da yaptığı görüşme öncesinde, Saudi Aramco’ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran’ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez “savaş nedeni” olarak tanımlamıştı. İkilinin yaptığı görüşmede saldırının “kabul edilemez” olduğu vurgulandı. Pompeo ayrıca Patriot savunma sistemlerine yönelik eleştiri de “En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur” sözleriyle yanıtladı.



‘Topyekûn savaş’



Pompeo’nun bu açıklamasına yanıt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’den geldi. Zarif, Suudi Arabistan petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı “savaş nedeni” sayan Pompeo’yu Başkan Trump’ı İran’a karşı bir savaşa çekebilmek için “kandırmaya” çalışmakla suçladı. Zarif, “Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler” derken, “Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran’dan) çok daha küçük olan Yemen’le savaşta bedel ödüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



Zarif, bir diğer Twitter mesajında ise Pompeo’nun, nisan ayında Teksas A&M Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık” dediği görüntüleri paylaştı ve “Eski alışkanlıklar açıkçası kolay kolay gitmiyor. Yalanlar ve aldatma ile dökülen kanları ve halkın hazinesinden yaptığı harcamaları umursamayan yabancı müşterilere (Suudi Arabistan) yalakalık son günlerde zirveye çıktı” ifadelerini kullandı.



Zarif, CNN televizyonuna yaptığı açıklamaysa ABD ya da Suudi Arabistan’ın ülkelerine karşı girişeceği bir saldırının “topyekûn bir savaş” başlatacağını söyledi. Zarif, “Çok büyük kayıplar verilir. Gözümüzü kırpmadan topraklarımızı savunuruz” dedi.



Duvara övgü yağdırdı



Trump, Kaliforniya eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, “Artık daha fazla insan gelemeyecek” dedi. Trump, duvarın, bariyerin ısı emici özelliği sayesinde modern bir güvenlik harikası olduğunu vurguladı, “yumurta bile pişirilebileceğini” söyledi.









Trump için şok iddia



Washington Post gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili şok edici bir iddiayı haberleştirdi. Habere göre, ABD Başkanı’nın özel sohbet sırasında yabancı bir lidere bulunduğu vaat, Amerikan istihbarat servislerini çok rahatsız etti. İddiaya göre istihbarat yetkilisi o kadar rahatsız oldu ki istihbarat servislerini denetleyen genel müfettişe ABD Başkanı hakkında resmen ihbarda bulundu. İki eski ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde yabancı liderin kimliği ve Trump’ın ne vaat ettiği yer almadı. İhbar, Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat Komisyonu Başkanı Joseph Maguire tarafından ilk aşamada işleme alınmadı. Ancak daha sonra Maguire’ın 26 Eylül’de konuyla ilgili Komisyon’a ifade vereceği açıklandı.



Trump daha önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Beyaz Saray’da ağırlarken DAEŞ’e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşmış ve bu durum ABD içinde büyük rahatsızlığa neden olmuştu.

