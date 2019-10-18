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18.10.2019 - 10:04 | | İHA

Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yaptılar!

Bulgaristan’da 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Türkiye seçim malzemesi olarak kullanılıyor.

Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yaptılar!

Bulgaristan’da her seçim öncesinde Türkiye ve ülkedeki Türkler konusu seçim malzemesi olarak kullanılırken bu defa Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ismi yalan haberlerde kullanıldı. Bulgar yazılı ve görsel basınında yer alan ve ülkedeki belirli çevrelerin siyasi çıkar amacıyla yaptırdığı belli olan söz konusu yalan haberde Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Facebook profilinde Bulgaristan’ın bir bölümünü Türkiye toprağı olarak gösterildiği bir haritanın yayınlandığı belirtildi.

Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yaptılar

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı yetkililerin Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’la yaptığı görüşmenin ardından, Hulusi Akar’ın profilinde böyle bir harita yayınlanmadığı yönünde açıklama yapmasına rağmen söz konusu yalan haber medya organlarında yayılmaya devam ediyor.

Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yaptılar

Siyasi gözlemciler, hangi seçimlerde olursa olsun Türkiye ve Türklerin seçim malzemesi olarak kullanılmasının Bulgaristan’da alışılmış bir durum olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki belirli çevrelerin Bulgar toplumundaki tarihsel ön yargıları iç siyasette kullandığını kaydediyor.

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