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06.11.2019 - 17:02 | | AA

Sırbistan, Rusya'dan füze sistemi alacak

Belgrad yönetimi, 'Panstir S' füze sisteminin birkaç ayda teslim edilmesini bekliyor. Rusya, halihazırda Sırp uzmanları eğitiyor.

Sırbistan, Rusya'dan füze sistemi alacak

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan, Rusya'dan "Pantsir-S" füze sistemi alacak.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un haberine göre, söz konusu kısa ve orta menzilli füze ve uçaksavar sisteminin birkaç ayda Sırbistan'a teslim edilmesi planlanıyor.

Haberde açıklamalarına yer verilen Rosoboroneksport Direktörü Aleksander Mikheyev, teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olmayacağını belirterek her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini dile getirdi.

Mikheyev, Sırp uzmanların eğitiminin devam ettiğini aktararak "Anlaşma önümüzdeki birkaç ayda yerine getirilecek ve eğitimlerin ardından Rusya teslimata başlayacak." dedi.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, söz konusu füze sisteminin bölgede uzun vadeli barışın da garantörü olduğunu ifade etti.

Haberde, füze sisteminin tedarik edilme amacının havalimanları, komuta ve irtibat merkezleri gibi kritik noktaları olası uçak, helikopter, insansız hava aracı saldırılarından korumak olduğu ifade edildi.

'Pantsir S-1' füze sisteminin önceden Suriye'de başarılı şekilde kullanıldığı da belirtildi.

Söz konusu füze sistemi, geçen ay Sırbistan'da gerçekleştirilen askeri tatbikatta "S-400" füze sistemleriyle boy göstermişti.

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