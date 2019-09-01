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01.09.2019 - 15:28

Son dakika... ABD kıyılarına ilerleyen Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre ABD kıyılarına doğru ilerleyen Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Son dakika... ABD kıyılarına ilerleyen Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi!

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından Kategori 5 seviyesine yükseltilen Dorian kasırgası, Bahamalar'a ulaştı. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Abaco ve Grand Bahamas sakinlerini ana adaya gitmeleri, teklikeli ve korkunç kasırgadan kaçmaları ve çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başbakan Minnis, "Unutmayın ki evler, apartmanlar, yapılar yeniden inşa edilebilir, ama kaybedilen yaşamlar geri gelmez" diye konuştu. Minnis, 73 bin insanın ve 21 bin yapının tehlike altında olduğunu belirtti.  

Abaco'nun 55 km doğusunda olduğu belirlenen Dorian kasırgasında rüzgarın saatte 260 km hızla esmesi bekleniyor. 

Ayrıntılar geliyor

Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldüKütahya'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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