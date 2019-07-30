Son dakika... ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

ABD'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Walmart'ın Tennessee'deki bir mağazasında silahlı saldırı düzenlendi.

Southaven kentindeki mağazaya Salı günü sabah saatlerinde giren saldırgan, iki personeli vurarak öldürdü.

Amerikan medyası, kendisi de yaralanan saldırganın hastenede tedavi altına alındığını bildiriyor. Olay yerine gelen polislerden biri de hastaneye kaldırıldı ancak kurşun geçirmez yelek sayesinde ciddi bir yara almadı.

Southaven, Tennessee eyaletinin büyük kenti Memphis'in hemen yakınında yer alıyor.