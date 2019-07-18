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18.07.2019 - 09:48

Son dakika... Animasyon stüdyosunda facia!

Japonya'da kundaklama sonucu çıkan yangında en az 23 insan feci şekilde hayatını kaybetti, 36 yaralı var. Polis stüdyo etrafına gaz döküp 'Ölüm' diye bağıran bir erkeği gözaltına aldı.

Son dakika... Animasyon stüdyosunda facia!

Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir animasyon stüdyosunda bugün alevler yükseldi.

Beyaz ve siyah dumanların sardığı stüdyodaki insanlar yangından kaçmayı denedi ancak birçoğu başarılı olamadı.

BBC, en az 23 kişinin öldüğünü bildiriyor. 36 yaralı hastaneye taşınırken, yangının başladığı sırada binada 71 kişinin bulunduğu gelen haberler arasında.

Resmi televizyon NHK, polisin 41 yaşındaki bir erkek şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. NHK'ya göre, söz konusu şüphelinin stüdyo etrafına gaz döküp 'Ölüm' diye bağırdı. Polis olay yerinde bıçaklar da buldu.

Yangın çıkan stüdyonun adı Kyoto Animasyon. Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan 'Kyoto Animation' (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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