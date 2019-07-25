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25.07.2019 - 16:43| milliyet.com.tr

Son dakika... Büyük bir gemi battı, 116 insan kayıp

Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında büyük bir geminin alabora olduğunu duyurdu. Libya donanması, gemideki 132 göçmenin kurtarıldığını bildiriyor.

Son dakika... Büyük bir gemi battı, 116 insan kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu.

Libya donanması, gemideki 116 göçmenin denizde kaybolduğunu bildiriyor. Avrupa'ya gitmeye çalışan 132 göçmen ise sağ salim kıyıya çıkarıldı.

Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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