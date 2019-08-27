Son dakika... Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi, açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşüyor. Liderler, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik" diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan'a fuar ziyareti nedeniyle teşekkür eden Putin ise, Türkiye Cumhurbaşkanı'na sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

Görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Liderler, bugün ilk olarak MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşmuş ve daha sonra gösterileri izlemişti. Erdoğan ve Putin ayrıca SU-57 beşinci nesil jetini yakından incelemişti.