Son dakika! ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor.

Büyükelçiliğin ana kapısı önündeki göstericilerin sayısının binlerce olduğunu bildiren Reuters haber ajansı, bazı protestocular elçilik kapısını taşlarken diğerlerinin 'ABD'ye hayır, hayır; Trump'a hayır, hayır' sloganları attığını aktarıyor. Atılan sloganlar arasında 'ABD'ye ölüm' de var.

Reuters, ABD Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının tahliye edildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.

Amerikan bayrağını yakan öfkeli kalabalığın iiçinde Haşdi Şabi militanları da yer alıyor. Anadolu Ajansı, Haşdi Şabi’ye bağlı tugay komutanlarının da protestocular arasında olduğunu ve göstericilerin bina önünde eylem çadırları kurmaya başladığını bildiriyor.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına 'Halk tarafından kapatıldı' yazdı.

Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah militanlarını Irak ve Suriye'de hedef almış, en az 25 örgüt üyesi ölmüştü. Saldırının gerekçesi ise, Kerkük'teki bir Amerikan üssüne roket atılması ve bir ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi.