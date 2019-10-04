MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi
04.10.2019 - 10:55 | | AA

Son dakika... Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Son dakika... Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    AVM'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davasıBaşakşehir'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

    Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

    Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

    Sabaha karşı girdikleri evde, 'polisiz' diyerek soygun yaptılar

    2019 Af yasası ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

    2019 Af yasası ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

    Gül Baba Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor

    Gül Baba Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor

    Sıradaki Haber