MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... İran'da deprem
28.10.2019 - 17:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İran'da deprem

Irak sınırındaki Kirmanşah'a yakın noktada meydana 4.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika... İran'da deprem

Son yıllarda iki büyük depremin yaşandığı fay hattında bugün bir kez daha kırılma oldu.

İran-Irak sınırındaki Kirmanşah'ta yerel saatle 17.43'te deprem oldu. 4.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim noktası, 13 kilometreyle Harsin.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattında, son bir yılda birçok kez deprem oldu. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.

Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi var! 50 metrekare genişliğinde...Muş kırsalında, içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan, teröristlere ait sığınak, imha edildi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

113 yaşındaki Şükriye nine: Cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum

113 yaşındaki Şükriye nine: Cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum

Mardin’de bir polis, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin’de bir polis, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı

Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı

Öğrencilerin 'Gülser Ablası' feci şekilde can verdi!

Öğrencilerin 'Gülser Ablası' feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber