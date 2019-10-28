Son dakika... İran'da deprem

Son yıllarda iki büyük depremin yaşandığı fay hattında bugün bir kez daha kırılma oldu.

İran-Irak sınırındaki Kirmanşah'ta yerel saatle 17.43'te deprem oldu. 4.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim noktası, 13 kilometreyle Harsin.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattında, son bir yılda birçok kez deprem oldu. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.