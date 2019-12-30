MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İran'da deprem
ABONE OL
30.12.2019 - 17:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İran'da deprem

Güneydeki liman kenti Bender Abbas yakınlarında gerçekleşen 5.1'lik depremin, bölgedeki büyük petrol rafinerisine zarar vermediği bildiriliyor.

Son dakika... İran'da deprem

İran'da bugün yerel saatle 17.19'da bir deprem oldu.

Merkez üssü güneydeki liman kenti Bender Abbas'a 49 kilometre mesafede olan 5.1'lik sarsıntının derinliği, 10 kilometreydi.

Reuters haber ajansı, ülkenin ana petrol rafinerilerinden birinin bulunduğu bölgede herhangi bir hasar oluşmadığını bildiriyor.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.

Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyorSon dakika gelen bilgilere göre; silahlı soyguncu paraları aldı, kaçarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun o seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun o seferleri iptal edildi

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber