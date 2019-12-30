Son dakika... İran'da deprem

İran'da bugün yerel saatle 17.19'da bir deprem oldu.

Merkez üssü güneydeki liman kenti Bender Abbas'a 49 kilometre mesafede olan 5.1'lik sarsıntının derinliği, 10 kilometreydi.

Reuters haber ajansı, ülkenin ana petrol rafinerilerinden birinin bulunduğu bölgede herhangi bir hasar oluşmadığını bildiriyor.

Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli. Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.