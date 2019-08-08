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08.08.2019 - 13:14| milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya'da askeri birlikte patlama

Rus medyası, Arkhangelsk bölgesindeki patlamada en az iki askerin öldüğünü, 15'inin de yaralandığını bildiriyor. Savunma Bakanlığı, patlama sonrası atmosferdeki radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğunu ve gökyüzüne zehirli maddelerin bırakılmadığını duyurdu.

Son dakika... Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da Severodvinsk kentine 30 kilometre mesafedeki bir askeri birlikte kazayla patlama meydana geldi.

Yerel medya, Nenoksa köyündeki birlikte gerçekleşen patlamada iki kişinin öldüğünü bildiriyor. 15 yaralı ise ambulanslarla hastaneye taşındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, patlama sonrası atmosferdeki radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğunu ve gökyüzüne zehirli maddelerin bırakılmadığını duyurdu.

Can kaybının artmasından endişe edilirken, acil servis ekipleri helikopterlerle tahliye için hazır bekletiliyor.

Rusya'nın batısındaki Arkhangelsk bölgesi, Finlandiya sınırına hayli yakın.

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