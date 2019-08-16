Son dakika... Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya, ABD'ye gözdağı için Alaska üzerinde uçan Beyaz Kuğu lakaplı nükleer bombardıman uçaklarının üslerine döndüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip TU-160 uçaklarının Çarşamba günü tatbikata katıldığını belirtiyor.

12 bin kilometre uçabilen Beyaz Kuğular, 12 kısa menzilli nükleer füze taşıyabiliyor.

Kuzey Kutbu yakınlarındaki Alaska'nın büyük bölümü Rusya tarafından 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satıldı. Ancak halen Alaska'nın bazı bölgeleri Rus toprağı.