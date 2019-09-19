Son dakika... Drone sivilleri vurdu! En az 30 ölü

Bu sabah Taliban'ın hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırdığı Afganistan'da, saatler sonra yeni bir bombardıman haberi duyuruldu.

Resmi açıklamaya göre, Afgan hava kuvvetlerinin ABD desteğiyle ülkenin doğusundaki düzenlediği drone saldırısında siviller vuruldu.

Reuters'a bilgi veren yetkililer, saklanan IŞİD teröristlerini vurmak isteyen insansız hava aracı yanlışlıkla bir tarlanın yanındaki çiftçileri bombaladı.

En az 30 tarım çalışanının öldüğü saldırı noktasında 40 kişi de yaralandı.

Bomba yüklü kamyon hastaneyi yok etti

Afganistan'da bugün sabahki saldırının adresi ise, Zabul vilayetinin başkenti Kalat'dı. Taliban örgütünün bomba yüklediği kamyonu sürdüğü hastane yerle bir oldu, en az 20 kişi öldü. Reuters haber ajansı, 95 yaralının hastane enkazından çıkarıldığını bildiriyor.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin hastane değil yakındaki askeri üs olduğunu savunuyor.

Şiddet tırmanıyor

Afganistan'ın önemli bir bölümünü kontrol altında tutan Taliban ile ABD arasında bir süredir barış görüşmeleri sürdürülüyordu. Görüşmeler geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" açıklamasını yapmıştı.

Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.

Taliban'ın bu açıklamalarının ardından bu hafta başında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin konuşma yapacağı miting alanı bombalı saldırıya uğramış, aynı gün başkent Kabil'de de bombalı saldırılar düzenlenmişti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W Bush Taliban'ın El Kaide üyelerini sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

Hâlâ sonuçlanmayan Afganistan savaşı, ABD tarihinin en uzun savaşı konumunda.