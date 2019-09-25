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25.09.2019 - 00:24 | | İHA

Son dakika | Suudi Arabistan'dan itiraf gibi 'Kaşıkçı' açıklaması: Hükümetin ajanları öldürdü

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.

Son dakika | Suudi Arabistan'dan itiraf gibi 'Kaşıkçı' açıklaması: Hükümetin ajanları öldürdü

 

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.
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