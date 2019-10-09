Son dakika... Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı el Karvi serbest

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Nebil El Karvi cezavinden çıkıyor.

Karvi, dün 13 Ekim'deki seçimlerin ertelenmesini talep etmişti. Tutuklu medya patronu, 24 vilayette seçim kampanyalarına bizzat katılmayı istediğini söylemişti.

23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Nebil El Karvi, seçim kampanyasını cezaevinden yönetmiş ve 17 Eylül'deki birinci turda Kays Said'in ardından en çok oyu alan ikinci aday olmuştu.