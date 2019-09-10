Son dakika... Türkiye: ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için ABD'ye uyarılarda bulundu.

Çavuşoğlu, basın toplantısında Fırat Nehri'nin doğusundaki ortak devriyenin sorulması üzerine şunları söyledi:

"ABD, terör örgütü ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle Münbiç mutabakatını savsaklamıştır. Uyarılarımızı net bir şekilde açıkladık. ABD'nin yine aynı şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. İkinci bir Münbiç olmaması için tutumumuz net, Türkiye'nin planı hazır. İşbirliğinden sonuç çıkmazsa bu bölgelere gireriz. Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır."

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki son durumu ise "Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" sözleriyle özetledi.