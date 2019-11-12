Son dakika: Bolivya'da sular durulmuyor... İstifa etti!

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, Savunma Bakanı Javier Zavaleta da görevini bıraktığını duyurdu.

Ortada Evo Morales ve solunda Savunma Bakanı Javier Zavaleta

Ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in üstlenmesi bekleniyor.

Bu arada Meksika’nın yaptığı iltica teklifini kabul eden Evo Morales de ülkedeki şiddetin durması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bolivyalıların birbirine düşmemesi gerektiğini vurgulayan Morales, farklılıkların diyalogla çözülmesini istedi.

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, 3 hafta süren muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, tüm ülkede düzeni sağlamak için operasyona hazırlanıyor.

Morales'in istifasının ardından ülkenin kırsalının yanı sıra başkent La Paz ve bitişiğindeki El Alto kentinde şiddetli protestolar görülüyor.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ



Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı.