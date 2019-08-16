‘Srebrenitsa olmasın’

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından başlayan gerginlik devam ederken, Pakistan ve Hindistan liderleri konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı. Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Han, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik kısıtlamaların ve halihazırda işgal altında bulunan bölgedeki ilave askerlerin varlığının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin daha önce Gujarat eyaletinde “Müslümanlara yönelik etnik temizliğinin bir örneği olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

‘İhtişam gelecek!’

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, gerilimi daha da tırmandırabilecek bir açıklama yaptı. Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkent Yeni Delhi’deki Kızıl Kale’de konuşma yapan Modi, Cammu Keşmir bölgesi için “Özel statüsünü kaldırmamız sayesinde geçmiş ihtişamını yeniden tesis edeceğiz” dedi.

Anayasanın 370’inci maddesinin sadece yolsuzluğu teşvik etmeye yaradığını öne süren Hindistan Başbakanı, geçen hafta bu maddenin kalkmasından beri bölgenin tecrit edilip iletişiminin kesilmesine ise değinmedi. Önceki hükümetlerin siyasi geleceklerinden endişe ettikleri için böylesine cesur bir adım atma cüretini gösteremediklerini savunan Hindistan Başbakanı, “Ben siyasi geleceğimi umursamıyorum, benim için ülkenin geleceği her şeyden önce gelir” dedi. Hindistan, 5 Ağustos’ta büyük tepki çeken bir kararla yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Sınırda çatışma!

Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir’de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu. Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı Keşmir bölgesinde sınır hattında çıkan çatışmada 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada birçok Hint askerinin yaralandığı; bazı sığınakların da yok edildiği belirtildi.

Pakistan için ‘kara gün’

Pakistan ve Azad Keşmir’de “Kara Gün” diye adlandırılan Hindistan’ın Bağımsızlık Günü’nde protestolar düzenledi. Keşmir’in Pakistan’a bağlı bölümü Azad Keşmir’de başkent Muzaffarabad ve diğer şehirlerde toplanan binlerce Keşmirli, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldıran Hindistan yönetimini protesto etti. Pakistan kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi. Pakistan’ın dünya genelinde vatandaşlarına protesto gösterilerine katılması çağrısında bulunduğu öğrenilirken, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’nin ev sahipliğinde elçilik binasında anma töreni düzenlendi. Törende, Keşmir’de Hint yönetimi tarafından öldürülen çok sayıda insan için dua edildi.