MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSuudi Arabistan'a bir füze daha
29.08.2019 - 09:21| AA

Suudi Arabistan'a bir füze daha

İç savaş ülkesi Yemen'deki isyancı grup Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı Kudüs-1 model cruise füzesiyle vurdu.

Suudi Arabistan'a bir füze daha

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin yaptığı ve Yemen basınında yer alan açıklamaya göre, Abha Havalimanı'na Kudüs-1 model cruise (seyir) füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ortak operasyon merkezi ile savaş uçaklarının bulunduğu apronun hedef alındığı belirtildi.

Seri açıklamasında, söz konusu saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşların askıya alındığını kaydetti.

Suudi Arabistan saldırıyı doğruladı

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, çarşamba akşam geç saatlerde Abha Havalimanı'na bir füzenin düştüğünü ifade etti.

Maliki, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefonla konuşabilmek için çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

KPSS açıklandı mı? 14-20-21-28 Temmuz 2019 KPSS sınavlarının sonuçları...

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü!

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Kanser hastası adamı 2. karısı da terk etti

Sıradaki Haber