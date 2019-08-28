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28.08.2019 - 13:20| AA

Tabuttan 300 kilogram uyuşturucu çıktı

Kolombiya'nın Santander bölgesinde bir cenaze aracını arayan polisler, eşine az rastlanır kaçakçılığı ortaya çıkardı.

Tabuttan 300 kilogram uyuşturucu çıktı

Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.

BBC'nin haberine göre polis, Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.

Emniyet yetkilisi Fabian Ospina, "Kenevir bir cenaze aracında yapılan denetlemenin ardından ele geçirildi." dedi.

Aracın şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.

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