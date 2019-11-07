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07.11.2019 - 10:04 | | AA

Tarladaki araçların içinden cesetler çıktı

Meksika'da boş bir tarlaya bırakılmış araçların kapıları açıldığında, kurşuna dizilmiş 7 ceset bulundu.

Tarladaki araçların içinden cesetler çıktı

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde kanlı bir infaz ortaya çıktı.

Jalisco savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kentinin dışında boş bir tarlada üç aracın içinde 7 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Jalisco'da, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin varlık gösterdiği biliniyor.

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