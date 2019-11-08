MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriTaşlayarak öldürdüler!
08.11.2019 - 11:48 | | AA

Taşlayarak öldürdüler!

Hindistan'da üç yıl önce kaçarak evlenen çift, ailelerini ziyaret etmek için döndükleri köylerinde vahşi şekilde öldürüldü. Cinayetlerin gerekçesi, kast dışı evlilik.

Taşlayarak öldürdüler!

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde iki çocuk sahibi genç çift, kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü.

Hint basınında yer alan haberlere göre, 3 yıl önce kaçarak evlenen 29 yaşındaki Rameş ve Gangava, ailelerini ziyaret etmek için köylerine döndü.

Polis yetkilileri, genç çiftin, kadının erkek kardeşi, amcası ve bazı yakınları tarafından köyün yakınlarında taşlanarak öldürüldüğünü belirtti.

Genç kadının erkek kardeşinin, amcasının ve cinayete karışanlardan bir kişinin yakalandığını bildiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ailelerinin rızası olmadığı için 3 sene önce kaçarak evlenen ve eyaletin başkenti Bangalor'a yerleşen çift, iki çocuk sahibiydi.

Hindistan'da kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda çift, aile üyeleri ve yakınlarının cinayetine kurban gidiyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre dünya genelinde her yıl işlenen 5 bin töre cinayetinin 1000'i Hindistan'da işleniyor.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

Sıradaki Haber