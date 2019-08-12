Tatil yaparken... Karbon ayak izinizi azaltın

Aracınızı evde bırakın

- Sezon dışı tatil tercih edin

- Uçak kullanmak yerine karbon emisyonu düşük seyahat modelleri arayın

- Tatile gideceğiniz yerin çevreye duyarlı bölgeler olmasına özen gösterin

- Konaklayacağınız yerin çevre dostu olduğundan emin olun

- Aracınızı evde bırakın. Egzoz, havayı en çok kirleten etkenlerden

- Elektrikle çalışan araçlar kiralamaya çalışın

Daha az et ve süt

- Yürüyebilecek mesafelere ulaşım araçlarıyla gitmeyin

- Gittiğiniz yerde yerel ürünler satın alarak, bölge halkına katkıda bulunan

- Daha az et ve süt tüketerek çevreye duyarlılığınızı gösterin

- Geri dönüştürülebilir ürünler kullanın

- Suyu özenli kullanın. Daha az ve daha kısa duşlar almaya çalışın

- Mümkün olduğunca az kıyafet götürün. Ağır valizler uçakların yüksek karbon salımına neden olur.

NEDİR?

Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün sonucu atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terim. Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü için de kullanılıyor.