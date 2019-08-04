Tazminat savaşı

Geride kalacak

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un İngiltere’ye kaçan eşi Prenses Haya’ya açtığı ve İngiliz mahkemesinde görülen boşanma davasında tazminat gündeme geldi. Prenses Haya’nın alacağı boşanma tazminatı tartışılmaya başlandı. Emirin 10 milyar dolarlık serveti var ama Prenses Haya, ünlü alışveriş sitesi Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Bezos’un tazminatının yanından bile geçemeyecek.

Koruma sevgili

MacKenzie Bezos, boşanma davasında aldığı 38 milyar dolarlık tazminatla dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu. Haya’nın emiri aldattığı iddiasının boşanma tazminatını etkileyebileceği konuşuluyor. Emir intikam mesajı vermiş, prenses de İngiltere’den koruma talep etmişti. 45 yaşındaki Prenses Haya’nın 70 yaşındaki Şeyh Muhammed’i genç bir İngiliz korumayla aldattığı öne sürülüyor. Prensesin bu yüzden İngiltere'ye kaçtığı belirtiliyor.