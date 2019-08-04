MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaTazminat savaşı
04.08.2019 - 08:46| GÖKÇE KAYA

Tazminat savaşı

Prenses Haya’nın eşini aldattığı iddiasının boşanma tazminatını etkileyebileceği belirtildi. Amazon’un kurucusu Bezos’un eski eşi 38 milyar dolarlık tazminatla en zengin üçüncükadın olmuştu.

Tazminat savaşı

Geride kalacak

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un İngiltere’ye kaçan eşi Prenses Haya’ya açtığı ve İngiliz mahkemesinde görülen boşanma davasında tazminat gündeme geldi. Prenses Haya’nın alacağı boşanma tazminatı tartışılmaya başlandı. Emirin 10 milyar dolarlık serveti var ama Prenses Haya, ünlü alışveriş sitesi Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Bezos’un tazminatının yanından bile geçemeyecek.

Koruma sevgili

MacKenzie Bezos, boşanma davasında aldığı 38 milyar dolarlık tazminatla dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu. Haya’nın emiri aldattığı iddiasının boşanma tazminatını etkileyebileceği konuşuluyor. Emir intikam mesajı vermiş, prenses de İngiltere’den koruma talep etmişti. 45 yaşındaki Prenses Haya’nın 70 yaşındaki Şeyh Muhammed’i genç bir İngiliz korumayla aldattığı öne sürülüyor. Prensesin bu yüzden İngiltere'ye kaçtığı belirtiliyor.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Cebenoyan’a acı veda

Cebenoyan’a acı veda

Modifiye okul taşıtında kısa devre korkusu

Modifiye okul taşıtında kısa devre korkusu

Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı

Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı

Sıradaki Haber