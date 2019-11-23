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23.11.2019 - 15:41 | | milliyet.com.tr

Toprak kayması 24 insanı yuttu!

Kenya Batı Pokot'ta günlerdir süren yağışlar dev heyelanlara yol açtı, toprak altından çıkarılan 12 ceset arasında yedi çocuk da var.

Toprak kayması 24 insanı yuttu!

Afrika ülkesi Kenya'nın Batı Pokot ilçesindeki aşırı yağışlar iki köyde toprak kaymalarına yol açtı.

Nyarkulian ve Parua köylerindeki heyelanlarda en az 24 kişi yaşamını yitirdi. Yerel medya, çıkarılan 12 ceseten yedisinin çocuklara ait olduğunu bildiriyor.

Söz konusu iki köye giden yollar sel altında, bir köprünün de çöktüğü aktarılıyor. Sosyal medyada yayınlanan videolarda yolların ağaçlar, çamur ve enkaz parçalarıyla kapandığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri, çok güç şartlar altında kayıpları bulmak için çaba gösteriyor. Bugün itibariyle halen bölgede yağmur devam ediyor.

Kenya'da, geçen sene yaşanan toprak kaymasında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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